UKO Microshops: Börsenlisting an Wiener Börse

Bereits vor über 50 Jahren ist UKO in den Handel und die Servicierung von Warenautomaten in Österreich eingstiegen. Heute betreut die Unternehmensgruppe den Handel und Service von über 6.000 Automaten. Dabei setzt UKO auf innovative Verkaufsautomaten und cashless Payment-Lösungen. Das Listing an der Wiener Börse markiert einen Meilenstein für das Unternehmen: „Mit dem Börsenlisting setzen wir einen entscheidenden Schritt um sichtbarer zu werden, damit unsere Marke UKO Microshops sowie unsere technologisch führenden Lösungen im gesamten DACH-Raum schneller bekannt und somit schneller ausgerollt werden können“, zeigt sich UKO-CEO Moritz Unterkofler überzeugt.

Microshops gewinnen zunehmend an Bedeutung. Denn im ländlichen Raum schließen immer mehr Geschäfte. Laut RegioData Research gibt es in rund 600 österreichischen Gemeinden keinen Lebensmittelvollsortimenter. Microshops schließen diese Lücke zwischen Online- und stationärem Einzelhandel durch nachhaltige und effiziente Vertriebskanäle. Konsument:innen können frische Waren direkt im Ort erwerben. Produzent:innen profitieren von der Unabhängigkeit von Öffnungszeiten, deutlich geringeren Personalkosten und der Möglichkeit, direkt auf die Wünsche der Kund:innen einzugehen.