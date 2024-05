Wer im IT-Team spielt, ist immer am Platz

Gerade für junge Menschen gehören „Flexibilität“ und eine gewisse „Jobsicherheit“ zu den zwei wichtigsten nicht-finanziellen Anreizen eines Arbeitgebers, wie Michael Bartz, Professor am IMC Krems, aus einer Studie, die im Sommer erscheinen wird, zitiert.

Die jungen Arbeitnehmer wissen, was sie an den Arbeitgebern schätzen, und die Arbeitgeber wissen, wen sie suchen: In kaum einer Branche ändern sich die Qualifikationen schneller als in der IT. Gerade die generative künstliche Intelligenz wird für große Veränderungen sorgen, auch wenn in österreichischen Unternehmen vielfach noch mit Pilotprojekten experimentiert wird. Sich Fähigkeiten rund um die KI anzueignen, dürfte ein Garant für sichere und spannende Jobangebote sein.