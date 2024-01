ChatGPT & Co: GenAI ist in Österreichs Unternehmen noch nicht ganz angekommen

Im November 2022 hat das US-Unternehmen Open AI seine KI-Software ChatGPT veröffentlicht und damit einen Stein ins Rollen gebracht. Das Thema Künstliche Intelligenz ist seither allgegenwärtig, verschiedenste KI-Lösungen sind entstanden. Ein Jahr nach der Veröffentlichung von ChatGPT hat der IT-Dienstleister Adesso daher das Marktforschungsunternehmen "heute & morgen" beauftragt, unter Führungskräften zu erheben, wie diese die Technologie einschätzen, welche Chancen oder auch Hürden dabei gesehen werden und ob Generative AI (GenAI) im Jahr 2024 in der Praxis ankommen wird.

Das Ergebnis der Studie, für die in Deutschland 400 und in Österreich 100 weitere Führungskräfte befragt wurden, ist divergent. Sie zeigt, dass den Unternehmen zwar bewusst ist, dass KI-Lösungen in vielerlei Hinsicht revolutionär sein können. Die Entscheider verfolgen die Entwicklung auch mit großem Interesse und stehen AI-Lösungen auch grundsätzlich positiv gegenüber. Allerdings stehen für viele weder die Einsatzmöglichkeiten der KI-Lösungen noch der konkrete Nutzen für das eigene Unternehmen noch nicht fest.