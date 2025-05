Florian Haller :

Diese Agenten arbeiten wirklich beeindruckend. Für einen Reiseanbieter bauen wir einen Agenten, der Bild- und Preisdaten zusammenbringt und Menschen damit eine maßgeschneiderte Reise anbieten kann. Noch sind wir in einer Phase, wo das überraschend gut funktioniert. Wir müssen aber in die Phase kommen, in der das verlässlich gut funktioniert. Wir machen im Halbjahresrhythmus große Sprünge nach vorn. Das war noch mit keiner Technologie so schnell wie mit der KI.

In anderen Bereichen der Agenturgruppe haben wir Herausforderungen mit vielen Ein- und Ausgangsrechnungen. Das ist enorm wichtig, aber nichts, was besonders Spaß macht. Und auch bei dieser Tätigkeit, werden uns künftig Agenten helfen können. Hier kann man Kapazitäten einsparen, die man in anderen Bereichen einsetzen kann.