Rechenzentren - digitaler Immobilienboom

„Das explosionsartige Wachstum schafft eine Energienachfrage, die von Stromanbietern kurzfristig nicht zu decken sein wird, weil die ihre Kapazitäten nicht so schnell ausbauen können“, warnte Gartner-Analyst Bob Johnson im November. Die Konsequenzen sind steigende Strompreise und damit auch Kosten für das Training von KI-Modellen. Und, so Johnson weiter: „Das wird das Erreichen ambitionierter CO2-Ziele immer schwieriger machen.“

Mit dem Boom bei KI-Servern wird das Engagement der großen US-Unternehmen auch in Europa forciert. Microsoft, einer der Frontrunner im KI-Markt, hat bis Ende 2025 allein für Deutschland 3,2 Milliarden Euro Investments budgetiert, um lokal Kapazitäten aufzubauen, in Norditalien soll um 4,3 Milliarden eines des größten Rechenzentren in Europa entstehen. Die US-Firmen siedeln sich bevorzugt in der Nähe von wichtigen Firmenstandorten und Ballungszentren an. Microsoft Österreich will bis Ende 2026 ebenfalls ein lokales Rechenzentren fertig haben, um dem Bedarf vor Ort besser abdecken zu können, wenn er so richtig anzieht.

Einer der wichtigsten Standorte für Hyperscaler in Europa war in der Vergangenheit Irland. Ausbauambitionen von Microsoft oder Amazon in Dublin wurden zuletzt durch den staatlichen Netzbetreiber beendet – bis 2028 dürfen dort keine neuen Rechenzentren mehr angeschlossen werden. Das Netz sei nicht dafür ausgelegt, der Bevölkerung ginge der Strom aus.