Wer einen Blick auf die Entwicklung der Aktienkurse wirft, dem könnte rasch die Lust auf ein Investment vergehen: Absturz der Rüstungsaktien nach einem kräftigen Anstieg, gleichzeitig ein steiler Anstieg der marktbreiten Börsenindizes, allerdings nach einem dramatischen Absturz. Normal ist das nicht, was sich derzeit an den Börsen tut, und schon gar nicht einladend. Trump kündigt eine 90-tägige Ruhepause im Handelskrieg an, und schon schießen die Kurse in die Höhe. Putin kündigt seine Bereitschaft an, mit der Ukraine zu verhandeln, und schon will keiner mehr Rüstungsaktien haben. In solchen Börsenphasen regieren vor allem Gier und Angst.

„Politische Börsen“ nennt man das, und genau das mögen Investoren gar nicht. Wenn nicht nüchterne Wirtschaftsdaten oder verlässliche Unternehmenskennzahlen die Kurse bewegen, sondern medial gehypte Äußerungen von Politikern, dann wächst die Nachfrage nach Investmentmöglichkeiten, die von solchen Meldungen und den folgenden Reaktionen der Aktienbörsen unabhängig sind. „Marktneutral“ ist das Stichwort, das in turbulenten Börsenzeiten immer öfter die Runde macht (...)