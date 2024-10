Glauben Sie, es wird je eine Welt ohne Coca-Cola geben? Sollten Sie diese Frage mit Nein beantworten, befinden Sie sich in bester Gesellschaft. Der Hersteller des bräunlichen Softdrinks findet sich als Dauerinvestment im Portfolio des Selfmade-Milliardärs Warren Buffett. Coca-Cola ist die vielleicht prominenteste Aktie aus einem Bereich, der sich durch weitgehende Krisenfestigkeit, Resistenz gegen Zinserhöhungen und Widerstandsfähigkeit gegenüber Konjunkturschwankungen auszeichnet: Basiskonsum, „Consumer Staples“, zählt zu den Evergreens in breit gestreuten Portfolios.

Freilich – wie in der Musikbranche, so führen Evergreens auch an den Börsen selten die Charts an. So legte der Weltaktienindex MSCI World heuer gut 16 Prozent zu, der Subindex MSCI World Consumer Staples brachte es auf gerade einmal knapp neun Prozent. Warum also Aktien aus diesem Bereich kaufen? „Der Bereich funktioniert gut, wenn es Krisen gibt, wenn also defensive Sektoren gefragt sind. Während Corona ist dieser Sektor super gelaufen. Und zwar vor allem deshalb, weil die Nahrungsmittelhersteller ihre Preismacht voll ausspielen konnten“, erklärt Leopold Salcher, Seniorfondsmanager bei Raiffeisen Capital Management. Zu seinen Favoriten zählt die Branche nicht gerade – in dem von ihm gemanagten Raiffeisen Global Dividenden-Fonds hat er das Thema Basiskonsum unter­gewichtet.

Allerdings: „Es gibt natürlich auch hier Qualitätsnamen, etwa L’Oréal, Costco, WalMart oder Procter & Gamble.“ Somit eignet sich der Sektor vor allem für zwei Anlegertypen: Stockpicker, die sich die Rosinen aus dem wenig aufregenden Consumer-Staples-Kuchen suchen wollen, und Pessimisten. Wer an einen Konjunktureinbruch, eine Ausweitung der aktuellen Konfliktherde auf eine globale Krise oder ein neuerliches Auftreten einer Pandemie glaubt, ist bei Basiskonsum gut aufgehoben. Nahrungsmittel, Getränke, Hygieneartikel und deren Vertriebskanäle sind eine sichere Bank in Krisenzeiten.