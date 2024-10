Anlage: Im Goldrausch

„Apple hat den Preis für seine iPhones schon wieder deutlich gesenkt!“ So würde Ronald-Peter Stöferle für das neue iPhone werben. Stöferle ist aber nicht der Marketingchef des Computerkonzerns. Er ist einer der führenden Goldexperten Europas. Er beschreibt anhand des Beispiels, ein iPhone mit Gold zu bezahlen, wie der Wert des Edelmetalls durch die Rekordrallye viel stärker zugenommen hat, als die Preise bei iPhones gestiegen sind. Konkret: So kostet aktuell das iPhone 16 Pro mit ein TB Speicher nur noch 0,6 Unzen Gold und damit um gut 23 Prozent weniger, als es im Vorjahr in Euro gekostet hat.

Und um das Beispiel auf die Spitze zu treiben: Mit Gold als Zahlungsmittel muss man für das aktuelle Topmodell sogar deutlich weniger ausgeben als für das allererste iPhone vor 17 Jahren. Damals musste man für das begehrte Gerät nämlich immerhin 0,92 Unzen Gold auf den Tisch legen.

Stöferle relativiert den Inflationsschutz, den die Gold/iPhone-Preisrelation vor Augen führt, aber auch mit einem Augenzwinkern: „Für dieses weniger an Gold erhält man heute allerdings viel mehr an iPhone. Die Leistungsverbesserungen in den vergangenen 17 Jahren waren in der Tat gewaltig“.