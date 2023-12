Was wird im Streamingbereich schon geboten? Wir bieten Streamingdienste und Mediatheken für prominente Kunden wie das Österreichische Parlament, den Deutschen Fußball-Bund oder Fußballclubs wie Benfica Lissabon an. Bislang ging es unseren Kunden primär um möglichst viel Reichweite für ihre In­halte auf gut etablierten Distributionswegen. Nun treten wir immer mehr als eine Wegbereiterin für neue digitale Ökosysteme auf, die nur im Netzwerk mit internationalen Partnern etabliert werden können.

Die ORS Group überträgt mit ihrer Sendeinfrastruktur nun seit zwei Jahrzehnten TV- und Radioinhalte in die österreichischen Haushalte. Wie sehen Sie die Zukunft des klassischen Rundfunks; wohin will sich die ORS entwickeln? Die große Frage ist, welche Rolle der lineare Videokonsum künftig spielen wird. Wir sind überzeugt, dass das Live-Erlebnis etwa bei Sportveranstaltungen, Konzerten und Nachrichteninhalten sehr wichtig ist. Aber auch die großen Live-Premieren von Filmen sind sehr gefragt. Deshalb nähern sich nun auch die On-Demand-Anbieter schrittweise mit wöchentlich zur Hauptsendezeit programmierten Premieren immer mehr dem Live-TV-Erlebnis an. Die zweite Frage ist, wie dieses lineare Signal in die Haushalte kommt. Klassisch erfolgt das über Satelliten, Kabel und Terrestrik. Das wird auch weit bis in die 2030er Jahre noch so sein. Erst dann ist der Umstieg auf eine IP-basierte Über­tragung zu erwarten.

Welche Rolle übernimmt dann das Antennenfernsehen? Antennenfernsehen wird ebenfalls eine Transformation von DVB zu IP durchmachen. Da lautet das Schlagwort 5G Broadcast. Das ist ein IP-basierter Standard, der genau diese Brücke von der DVB-Welt in die IP-Welt ermöglicht. Damit kann Livestreaming direkt von einem der Rundfunksender auf ein Handy übertragen werden – ohne Mobilfunknetz.

Im Bereich Radio soll nächstes Jahr ebenfalls einiges passieren. Mittlerweile ist das digitale Radio DAB+ seit rund fünf Jahren mit einer bundesweiten Bedeckung und einer regionalen Coverage in Wien in Betrieb. Mit nächstem Jahr kommen eine weitere bundesweite und eine regionale Bedeckung in ganz Österreich. Das bedeutet mehr als eine Verdoppelung der Kapazitäten für das ­Radio. Neu ist, dass Radioanbieter regional bis zu sechs Programme anbieten dürfen. Bisher waren nur zwei Programme erlaubt. Das heißt, dass viel neuer Content und regionalisierte Werbung kommen werden.