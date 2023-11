Das Parlament, Zentrum unserer Demokratie, war am 10. Oktober 2023 der Austragungsort einer ganz besonderen Veranstaltung. Die ORS Group, Österreichs Spezialist für die Übertragung von TV- und Radio-Angeboten via Terrestrik, Satellit und Kabel, die sich seit einigen Jahren auch intensiv mit IP-Services und Streaminglösungen beschäftigt, lud gemeinsam mit der Parlaments­direktion Partner:innen und Kund:innen ein, um einen Blick auf die Innovationen der digitalen TV-Zukunft zu werfen. Über 60 Topvertreter:innen der österreichischen Medien- und Rundfunkbranche folgten der Einladung der ORS, bekamen eine Führung im neu renovierten Parlament und Einblicke in die neuen Streaming-Produkte und brandneuen Technologien der ORS. Dazu zählt etwa die innovative Übertragungstechnologie 5G Broadcast, die heuer bei Großevents wie der Moto GP in Spielberg ihr großes Potenzial beweisen konnte.