Die Wahrheit hinter dem besten Preis: Einkaufsillusionen und versteckte Kosten

In der Welt des Einkaufs dreht sich vieles um den „besten“ Preis. Unternehmen investieren erhebliche Ressourcen in Verhandlungen, um die optimalen Konditionen zu erzielen. Doch was bedeutet „der beste Preis“ wirklich? Ist er eine objektiv messbare Größe oder lediglich eine Illusion? Wissen Unternehmen überhaupt, wie viel sie am Ende tatsächlich für ihre Waren und Dienstleistungen bezahlen? Die Suche nach dem idealen Preis entpuppt sich bei näherer Betrachtung oft als komplexer, als es auf den ersten Blick erscheint.