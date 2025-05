Zollstreit: Einigung zwischen USA und China

Trump fährt seit Beginn seiner zweiten Amtszeit am 20. Jänner einen harten handelspolitischen Kurs und hat zusätzliche Zölle gegen zahlreiche Staaten angedroht, teils auch verhängt und eine ganze Reihe jedoch wieder zurückgenommen. China reagierte mit Gegenzöllen auf die US-Aufschläge, woraufhin Trump die Zölle weiter erhöhte, auf zuletzt insgesamt 145 Prozent. Chinas Gegenzölle liegen bei 125 Prozent.

Die Gespräche in Genf über das Wochenende waren die ersten direkten Kontakte auf Regierungsebene zwischen Peking und Washington seit Wochen. Der US-Präsident hatte sich am Samstag bereits zuversichtlich gezeigt und einen „vollständigen Neustart“ in den Handelsbeziehungen der beiden größten Volkswirtschaften der Welt in Aussicht gestellt.