Zahl der Rot-Weiß-Rot-Karten 2024 weiter gestiegen

Der Fachkräftemangel bleibt eine zentrale Herausforderung für die österreichische Wirtschaft. Deshalb setzt das Wirtschaftsministerium neben Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen verstärkt auf qualifizierte Zuwanderung.

„Der hohe Fachkräftebedarf ist weiterhin eine der größten Herausforderungen für heimische Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, und er wird sich mit dem nächsten wirtschaftlichen Aufschwung weiter erhöhen“, so Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP).

Die Rot-Weiß-Rot-Karte war in den jüngst gescheiterten Verhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP Streitthema gewesen. Während die ÖVP einen weiteren Ausbau für sinnvoll hielt und etwa eine vereinfachte RWR-Karte for touristische Stammsaisonniers forderten, legten sich die Freiheitlichen quer und forderten ein „Zurückfahren der Kontingente der Rot-Weiß-Rot-Karte auf den Stand von 2019", wie aus den Anfang Februar geleakten Verhandlungsprotokollen hervor geht. Worauf sich die Koalitionäre ÖVP und SPÖ in dieser Frage einigen werden, ist noch offen.

Kocher, der im Herbst an die Spitze der Österreichischen Nationalbank wechselt, war in seiner Amtszeit aktiv, das Instrument zu vereinfachen. Um den Anerkennungsprozess für ausländische Qualifikationen zu erleichtern, wurde im Herbst 2024 das „Pre-Check“-Register für die Philippinen eingeführt. Dieses System soll die Zuwanderung qualifizierter Arbeitskräfte in Mangelberufen beschleunigen. Derzeit sind 102 philippinische Qualifikationen im Register erfasst, weitere sollen folgen. Neben den Philippinen gehören auch Albanien, Brasilien, Indonesien und der Kosovo zu den Fokusländern für die gezielte Anwerbung von Fachkräften.