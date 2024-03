Kocher: "Rot-Weiß-Rot-Karten in vier Jahren verdoppeln"

Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher will in den kommenden vier Jahren - ausgehend von Ende 2023 - die Zahl der Rot-Weiß-Rot-Karten von 8.079 auf das Doppelte, also auf rund 16.000, erhöhen. Die Verfahrensdauer soll durch ein "Pre-Check"-Register mit Vorab-Prüfungen von Qualifikationen halbiert werden.

Seit der Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte im Herbst 2022 habe sich die Zahl der ausgestellten Karten bereits merklich erhöht. In den ersten beiden Monaten des heurigen Jahres seien bereits 1.570 Karten ausgegeben worden, das sei ein Plus von 39 Prozent zum Vorjahreszeitraum, teilte das Arbeitsministerium mit. Auch die Zahl der ausgestellten Rot-Weiß-Rot-Karten für Mangelberufe sei von 884 Stück Ende 2020 auf 3.816 per Ende 2023 angestiegen.