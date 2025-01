Hattmannsdorfer (ÖVP): „Populistische Diskussion" zu Bankenabgabe

Eine „populistische Diskussion“ sei um die Bankenabgabe entstanden, so WKÖ-Generalsekretär Wolfgang Hattmannsdorfer in Richtung FPÖ: „Ich halte die Diskussion für am Ziel vorbei. Am Ende des Tages geht es um die Frage, dass wir eine Kreditfinanzierung garantieren können".

Die Kernidee der Bankenabgabe ist, dass die hohen Gewinne der Banken in Form verbilligter Kredite quasi direkt an die Kund:innen zurück fließen sollen. Heftige Kritik kommt dafür von Banken und Bankexpert:innen.

Häuslbauer:innen, Sparer:innen und Unternehmer:innen dürfen nicht weiter belastet werden, führt Hattmannsdorfer weiter aus. Der „tolle Erfolg" der mit der Abschaffung der KIM-Verordnung erzielt worden sei, sei durch die Bankenabgabe gefährdet. Aber: „Man ist gut beraten, sich sowas nicht über die Medien auszurichten", resümiert der WKÖ-Generalsekretär, der für die ÖVP die Verhandlungen mit der FPÖ zu Standort und Arbeit leitet.

Generell verlaufen die Verhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP laut Hattmannsdorfer „sehr konsturktiv, und wertschätzend".