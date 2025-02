Das unerwartete Plus aus diesem LULUCF genannten Bilanzfaktor (Land Use, Land-Use Changes, Forestration) egalisiert ein tatsächliches CO 2 -Minus aus Haushalten, Industrie und Verkehr (2023: 6,5 Prozent, 2024: etwa 3,7 Prozent) und lässt die EU-relevanten Bruttoemissionen aktuell steigen, statt sinken. Österreich erreicht seine EU-Ziele derzeit nur, wenn Wälder als „Kohlenstoffsenke" mit Minusbeträgen in der Treibhausgasbilanz angerechnet werden. Der vor einem halben Jahr an Brüssel übermittelte Nationale Energie- und Klimaplan (NEKP) etwa rechnet noch noch mit einem diesbezüglichen „Bonus" von 5,7 Millionen Tonnen.

Gründe für diese Trendwende gibt es mehrere. Der Holzzuwachs sinkt klimabedingt, die Entnahme steigt auch wegen Bioenergienutzung. Vor allem aber werden die Auswirkungen von Bodenflächen nach Dürre, Windbruch oder Schädlingsbefall statistisch neu bewertet, was auch in anderen waldreichen Ländern in Europa (Deutschland, Norwegen) zu Problemen in der Treibhausgasbilanz führt.