Wall Street: „Trump verliert das Vertrauen der Wirtschaftsführer“

Erste Wall Street-Größen stellen sich offen gegen US-Präsident Donald Trump, den sie in seinem Präsidentschaftswahlkampf noch unterstützt hatten. Jamie Dimon, Vorstandsvorsitzender von J.P. Morgan Chase, zeichnet etwa in seinem gerade erschienenen Brief an die Aktionäre ein Bild von einer Welt am Scheideweg. Dimon warnt vor den jüngsten Zollankündigungen und deren potenziellen Auswirkungen auf die US-Wirtschaft, während er gleichzeitig die geopolitischen Spannungen als das größte Risiko für sein Unternehmen identifiziert und von der „gefährlichsten Lage seit dem Zweiten Weltkrieg“ spricht.

Auch Stanley Druckenmiller, Hedgefondsmanager, früherer Schützling von George Soros und langjähriger Gegner hoher Haushaltsdefizite, äusserte sich auf der Plattform X mit einem seltenen Beitrag: „Ich unterstütze keine Zölle, die zehn Prozent übersteigen.“