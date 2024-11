Umfrage: Ampel-Zwiespalt, Trump-Pessimismus

Die wirtschaftlichen Folgen des Koalitionsbruchs in Deutschland samt Neuwahlen werden überwiegend negativ beurteilt: Nur sechs Prozent erwarten nun einen Aufschwung in Österreich, 35 Prozent hingegen einen Rückgang der Exporte zum wichtigsten Handelspartner. „Derzeit herrscht fast überall Grundpessimismus“, so Starmayr.