Ein Jahr danach wollen der neue ÖVP-Wahlkampfmanager Bernhard Ebner – ein Niederösterreicher, what else? – und der nunmehrige ÖVP-Kommunikationschef Gerald Fleischmann den Wahlkampfturbo mit einer Kampagne anwerfen, die einmal mehr bei Leopold Figl Anleihe nimmt. "Glaub an Österreich" soll verunsicherte Wähler aus dem Wartesaal der Unentschiedenen Richtung ÖVP mobilisieren.

"Diejenigen, die sich nachhaltig von der Politik im Stich gelassen fühlen und ihr Heil in einer Proteststimme bei der FPÖ suchen, sind derzeit mit nichts zurückzugewinnen", sagt ein ÖVP-Stratege. "Diejenigen, die stolz auf Österreich und das, was sie mit aufgebaut haben, sind, repräsentieren die Mehrheit und Mitte der Gesellschaft und sind für uns ein noch nicht voll ausgeschöpftes Potenzial."

Als sich Martin Radjaby und Gerald Fleischmann diesen Sommer einmal mehr zum Gedankenaustausch trafen, kam rasch die anhaltend schlechte Stimmung im Lande aufs Tapet. Vor allem ein Paradoxon beschäftigte die beiden Kampagnenprofis, ließ Fleischmann danach intern wissen: Türkis-Grün habe mit bis 40 Milliarden Euro noch nie so viel Geld für Steuersenkungen und "helicopter money" zur Abfederung der galoppierenden Inflation ausgegeben, gleichzeitig sei die Regierung bei den Wählern unten durch wie nie und von einer gemeinsamen Mehrheit in Umfragen meilenweit entfernt.

"Es ist richtig, als Regierungspartei offensiv auch zu sagen, was gut ist und was trotz aller Krisen weiterhin funktioniert", resümiert ein erfahrener, regierungsferner Politstratege, "im Moment wirkt die Regierung nur getrieben und überlässt das strategische Spielfeld der FPÖ. Die Message des Figl-Satzes ist relevant: Österreich ist ja in der Tat nach wie vor ein tolles Land. Es ist aber offen, ob die ÖVP noch in der Lage ist, Kampagnenkraft zu entfalten. Denn dazu gehören Beständigkeit und gelebte Übereinstimmung mit der Botschaft. Nur so kann es auch tatsächlich gelingen, verlorenes Vertrauen zurückzuholen."