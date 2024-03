trend. Umfrage zur Wohnbauoffensive der Regierung

Dagegen ist umstritten, ob das Schaffen von Eigentum im Zentrum der Wohnpolitik stehen soll. Kanzler Nehammer favorisiert diese Stoßrichtung, zu der auch die vorgeschlagene Befreiung von Nebengebühren beim ersten Eigentumserwerb passt. Mietwohnungen sind aber genauso okay, könnte man aus den market-Daten herauslesen. „Eine Pattstellung“ benennt Expertin Birgit Starmayr das Ergebnis, wonach 40 Prozent der Befragten eher Mietwohnungen gefördert sehen wollen, 37 Prozent Eigentum. Die Unterschiede nach Alter, Geschlecht, Bildung, aber auch nach Stadt-Land sind in dieser Frage teilweise beträchtlich: Jüngere, Männer, Menschen in kleinen Gemeinden und höher Gebildete halten Eigentum für attraktiver.