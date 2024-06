Rudolf Taschner: Europa quo vadis?

Während nördlich des Mittelmeers noch nie so wenige junge Menschen so vielen alten gegenüberstanden, wie wir es gegenwärtig erleben, ist in den südlichen Ländern, ja im ganzen afrikanischen Kontinent das Umgekehrte der Fall: Dort sinkt die Waage mit jung und alt auf den Schalen bedenklich tief an der Seite der Jungen herab. Dem sich daraus ergebenden Bevölkerungsdruck können die Länder nördlich des Mittelmeers nicht standhalten. Wobei erschwerend hinzukommt, dass die kaum ausgebildeten Zuwanderer nichts von der europäischen Lebensart des Leben-und-leben-Lassens wissen, sondern mehrheitlich vom politischen Islam indoktriniert sind.

Abhilfe schüfe die Mehrung des Wohlstands in den Ursprungsländern der potenziellen Zuwanderer. Denn dann drängten sie nicht nach Norden in das ihnen von Schleppern versprochene Paradies. Und auch der Islam zöge sich vielleicht in den Bereich des Privaten zurück und verlöre seinen politischen Geltungsdrang. Dies mag eine fast zu gewagte Hoffnung sein. Aber auch die früher streitbare Kirche, die Ecclesia militans, hat im Gefolge der Aufklärung und der mit ihr einhergehenden technischen und medizinischen Errungenschaften sowie des Zuwachses von Wohlstand für alle Bevölkerungsschichten ihre ursprüngliche Macht völlig verloren. Der religiöse Glaube – es sei betont: ich halte ihn hoch – fand dort seinen Platz, wo er hingehört: im Privaten.

Als unter dem vielgescholtenen amerikanischen Präsidenten Donald Trump Israel mit potenten arabischen Staaten die Abraham Accords vereinbarte, öffnete sich ein Hoffnungsfenster, dass den Regionen am östlichen und südlichen Mittelmeer ein enormer wirtschaftlicher Aufschwung und damit einhergehend eine gewaltige Steigerung von Wohlstand bevorsteht. Eine Teilnahme Saudi-Arabiens war in greifbarer Nähe, als die Hamas den beispiellos schrecklichen Terroranschlag vom 7. Oktober in Israel verübte. Über die entsetzliche Tragik der vielen Opfer hinaus wäre es fatal, wenn die Feinde Israels ihr Ziel erreichten, dass sich das Hoffnungsfenster der Abraham Accords schlösse.

Die Unterstützung der EU für Israel, den bislang einzigen Leuchtturm einer freien Welt im Nahen Osten, hält sich in bescheidenen Grenzen. Es ist ganz im Gegenteil in vielen Staaten der EU schick geworden, Israel eines „Postkolonialismus“ zu zeihen – kein Wunder bei den stetig wachsenden israelfeindlichen Kohorten von Zuwanderern. Wie ein Menetekel ist dies Zeichen dafür, dass die Eingliederung der Zuwanderer in eine aufgeklärte Gesellschaft zu scheitern droht. Auch deshalb, weil die Wertschätzung für die Errungenschaften der Aufklärung erschreckend schwindet und, vom Zeitgeist des Wokeismus erdrückt, gar nicht mehr mit aller gebotenen Kraft verbreitet und eingefordert werden will.