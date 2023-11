Roter Zauberlehrling Babler; Kurz’ Hängepartie vor Gericht [Politik Backstage]

Babler will die Bekämpfung der Inflation verfassungsrechtlich verankern: Sobald die Teuerung etwa bei Lebensmitteln, Mieten und Energie mehr als zwei Prozent ausmache, solle künftige Regierungen zu Maßnahmen verpflichtet werden. Hätte Babler das Sagen, ließ er wissen, würde er aktuell folgende Maßnahmen setzen: Einfrieren der Mieten bis Ende 2025, Aussetzen der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel und eine Regulierung des Energiemarktes.

Selbst ein sehr verbindlicher Parteifreund wie der langjährige Spitzenmanager Max Kothbauer ließ ob der jüngsten Anti-Teuerungs-Offensive Bablers in einer Mischung aus seufzender Sorge und freundlicher Handreichung jüngst via X (vormals Twitter) wissen: ”O je, das kann nicht gut gehen. Macht es uns alten Genossen und Freunden doch nicht so schwer. Viele von uns verstehen was von Wirtschaft. Wir reden gerne.”

Der ehemalige Kabinettschef von Franz Vranitzky, nachmalige Spitzenmanager in der Creditanstalt-Bankverein sowie Chef der Postsparkasse und zuletzt Vizepräsident in der Österreichischen Nationalbank ventilierte öffentlich das, was immer mehr Genossen abseits der SPÖ-Zentrale umtreibt.