Harald Mahrer :

Das stimmt so nicht. Wir sind ja ebenfalls mit viel höheren Kosten konfrontiert. Zweitens haben wir seit 2000 um 80 Prozent mehr Mitglieder, die wir betreuen: immer mehr Exportbetriebe, aber auch viele EPU, die neue Services brauchen. Mir war klar, als ich 2018 gekommen bin, dass sich auch in der Wirtschaftskammer etwas ändern muss, dass wir unternehmerischer in unserem Handeln werden müssen, etwa in Bezug auf Personaleinsatz und Personalkosten, die in den letzten Jahren um 5,7 Prozent gesunken sind, weil wir unter anderem nicht jede Stelle nachbesetzt haben. Ein ähnliches wirtschaftliches Denken würde übrigens auch der öffentlichen Verwaltung gut anstehen. Alle Institutionen sind zu größtmöglicher Effizienz aufgerufen.