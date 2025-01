Koalition: FPÖ und ÖVP einigen sich auf Budgetpfad

Die Verständigung soll nun in eine „politische Absichtserklärung“ gegossen werden, wie Stocker mitteilte. Er und Kickl werden diese unterschreiben und Finanzminister Gunter Mayr soll sie nach Brüssel weiter leiten, um das drohende Defizitverfahren zu verhindern. In dem der APA in Teilen vorliegenden Papier bekennt man sich „klar“ dazu, das Defizit 2025 unter die Maastricht-Grenze von drei Prozent zu bringen und gibt einen Sparbetrag von konkret 6,39 Milliarden an.

Kickl erinnerte in der Pressekonferenz noch einmal daran, dass man mit einer „enormen Schuldenlast“ und einem „Defizit in bedrohlicher Dimension“ konfrontiert sei. Daher brauche es jetzt einen „Feuerwehreinsatz“. Ab 2026 werde es wieder Spielräume geben und von denen sollen aus FPÖ-Sicht beispielsweise Familien profitieren. Schiefer betonte die Notwendigkeit eines verbesserten Investitionsklimas, bürokratische Hemmnisse müssten fallen. Zudem brauche es wieder mehr Optimismus bei den Menschen, um den Konsum anzuregen. Politisch kündigte Kickl weiters einen restriktiven Asylkurs und eine ORF-Reform an.