Jürgen Trittin :

Weite Teile des Green Deals sind inzwischen geltendes Recht, das ist das große Verdienst der EU-Kommission, fast hätte ich gesagt, der Timmermans-Kommission. Und es hat sich etwas geändert seit Anfang der 2000er, als ich Umweltminister war. Damals hat sich die Industrie gegen einen zu schnellen Fortschritt in der Klimaschutzpolitik formiert, um dann ein paar Jahre später zu sagen, sie sei ja schon immer an der Spitze gewesen. Dieser Mechanismus funktioniert heute so nicht mehr. Wir erleben, dass etwa in der Diskussion um das Verbrenner-Aus Teile der Industrie auf der Seite des Klimaschutzes, ja auch der Grünen gestritten haben. Und auch die Finanzwirtschaft ist heute in ihrem Anlageverhalten bedeutend weiter als noch vor wenigen Jahren. Friedrich Merz steckt im Vergleich dazu mental noch immer in den 1990ern fest. Die einheitliche Front "Wirtschaft gegen Ökologie" gehört der Vergangenheit an.