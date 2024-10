Industrie und Bauwirtschaft weiterhin in der Rezession

Nachdem die heimische Wirtschaft bereits Ende 2023 deutliche Einbußen verzeichnet hatte, zeigt sich die Wirtschaftsleistung auch im laufenden Jahr bislang gedämpft. Im ersten Quartal wuchs die Konjunktur um 0,2 %, während im zweiten Quartal ein Nullwachstum zu verzeichnen war. Auch im dritten Quartal bleibt das Wachstum mit 0,3 % gering.

Sowohl die Industrie als auch die Bauwirtschaft befinden sich weiterhin in der Rezession. In der Industrie sank die Wertschöpfung um 0,3 % gegenüber dem Vorquartal (2. Quartal -2,2 %). In der Bauwirtschaft ist ein Rückgang von 0,3 % (2. Quartal -0,1 %) zu verzeichnen.

Auch die Dienstleistungsproduktion schwächelt weiterhin. Die Wertschöpfung stagnierte in den Bereichen Handel, Verkehr, Beherbergung und Gastronomie, sowie bei Finanz- und Versicherungsleistungen und Grundstücks- und Wohnungswesen. Die Entwicklungen im Banken- und Versicherungswesen haben die heimische Wertschöpfung gestützt.

Positive Impulse für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) kamen von den sonstigen Dienstleistungen (+0,5 %) und der öffentliche Verwaltung (+1,0 %).