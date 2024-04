Fachkräftemangel: Rechnungshof ruft Politik zum Handeln auf

Der Rechnungshof hat den Fachkräftemangel in Österreich analysiert und als eine ernsthafte Bedrohung für die Leistungsfähigkeit der österreichischen Gesamtwirtschaft erkannt, die mit erheblichen volkswirtschaftlichen Kosten einhergeht.

Zudem werde sich das Problem mit dem Ausscheiden der "Baby-Boomer"-Generation aus dem Berufsleben mittel- und langfristig weiter verschärfen, und zwar nicht nur in Österreich, sondern in der ganzen EU. "Die Verfügbarkeit von Arbeitskräften in Österreich, wie auch in der EU insgesamt, wird in den nächsten zehn Jahren tendenziell abnehmen", betont der Rechnungshof.

In dem nun veröffentlichter Bericht mit dem Titel "Bestandsaufnahme Fachkräftemangel" zeigt der mehrere Handlungsfelder auf, wie der Fachkräftemangel entschärft werden kann. Diese sind Diese sind: Aus- und Weiterbildung, Erhöhung der Erwerbsbeteiligung von älteren Personen, Frauen sowie von Migrantinnen und Migranten, arbeitsmarktpolitische Maßnahmen aber auch die Einwanderung von qualifizierten Arbeitskräften.

Die Empfehlungen des Rechnungshofs richten sich an das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft, an das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, an das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz sowie an das Bundesministerium für Finanzen.