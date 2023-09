Die Empörung – abseits dessen – über die WKStA muss sich in der Noch-Kanzlerpartei so ohne öffentliches Zutun von Blümel Luft machen. Denn in ÖVP-Kreisen ist die Empörung groß, dass sich für die Absage an eine Anklage "wie ein Beharrungsbeschluss" liest.

Auf den 18 Seiten der Einstellungsbegründung werden die Verdachtsmomente einer Parteispende an die ÖVP in Verbindung mit einem Interventionswunsch an den damaligen Außenminister Kurz in Sachen einer millionenschweren Steuercausa in Italien minutiös seziert und als mehr denn je plausibel qualifiziert. Allein, es fehlten anklagestützende Beweise - wohl auch, weil Datenträger zum einem unauffindbar waren, zum anderen teilweise erfolgreich entleert worden seien.

Ein ÖVP-Mann: "Die WKStA agiert nach dem Motto: Auf der Spur eines perfekten Verbrechens. Anklage, leider Nein."

Gernot Blümel bleibt auch nach der – aus türkiser Sicht – Niederlage der WKStA zum Leidwesen seiner Büro-Buddies bei seinem alles andere als konfrontativen Umgang mit der Justiz. Dem nunmehrigen Manager in Diensten eines deutschen Gesundheits-IT-Unternehmers nehmen nicht zuletzt deshalb so gut wie alle in der ÖVP ab, das er null Ambitionen habe, auf das Spielfeld der Politik zurückkehren.

Bei Kurz gilt dieses Credo nur, wenn ÖVP-Minister von gestern und heute vor Kameras und Mikrophonen nach den Comeback-Gelüsten des gefallenen türkisen Messias gefragt werden.