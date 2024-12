Mal sehen. Doch der Vorgang rückte die Grundsatzfrage wieder in den Vordergrund, ob Österreich ohne russisches Erdgas auskommen kann. Und: Woher beziehen wir überhaupt die rund 1.100 Petajoule fürs Heizen, Fahren und Produzieren? Neben dem russischen Aus steht immerhin auch eines von fossilem Gas insgesamt auf der Agenda. Es geht um CO2, ums Klima und um die Energie­autonomie, die Österreich mit elektrischer Energie zurückerobern will. Was sich zeigt: Ohne Gazprom klappt die Energieversorgung, ohne Russland eventuell, mit massiven Einsparungen. Aber für die ­grüne Alternative Strom wird das Ausland wichtiger als je zuvor. Österreich ist eben keine Energieinsel der Seligen. (...)