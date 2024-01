Außenwerbung: Gewista mit voller Kraft ins neue Werbejahr

Bipa beweist sich als Pionier und setzt als erster Gewista-Kunde eine Formatsprenger-Kampagne in einem Shoppingcenter um. Die Platzierung der Formatsprenger-Kampagne in den hektischen Tagen der Vorweihnachtszeit soll die Aufmerksamkeit in der Zielgruppe maximieren. Bipa setzt damit ein Zeichen für Innovationskraft und Kreativität in der Werbelandschaft. Michaela Mülleder, Bipa-Marketingleitung, über die außergewöhnliche Umsetzung: "Es ist uns ein besonderes Anliegen, unsere Kunden auf innovative und kreative Weise zu erreichen. Aus diesem Grund freuen wir uns, gemeinsam mit Gewista die Digital Screens mit Formatsprengung umzusetzen und so den Bipa-Weihnachtszauber sowohl im Westfield Shopping City Süd sowie im Westfield Donau Zentrum zu versprühen."

Und Marijana Prtija, Head of Westfield Rise Austria & Germany, meint zu der aktuellen Kampagne: "Wir von Westfield Rise lieben natürlich jede Art von Sonderumsetzungen in unseren Malls. Daher sind wir sehr froh, dass wir diese impactstarke Brand Experience jetzt in unseren beiden Westfield-Destinationen in Österreich mit Gewista und Bipa gemeinsam umsetzen können. Es ist großartig, dass wir mit Gewista einen starken und innovativen Partner gefunden haben."

Gewista feiert nach zwei Jahren erfolgreicher Präsenz in Österreichs beiden größten Shopping-Malls im Bereich Retail Media ein beeindruckendes zweistelliges Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr.

Heike Fischer, Leiterin der Unit Shopping Center Advertising: "Mit den Werbemöglichkeiten von Gewista können wir die Customer Journey von der Anreise in die Shopping-Malls bis direkt in den Store bzw. das Geschäft verfolgen. Unsere Digitalen City Lights sind an den höchstfrequentierten Standorten in den beiden größten Shopping-Malls in Österreich - Westfield Donau Zentrum und Westfield SCS -platziert. Die jährlich 44 Millionen Besucher können diese gar nicht übersehen. Der große Vorteil von 'Digital Retail Media' ist, dass Kunden bereits in Kauflaune sind. Wir wissen, die persönliche Ansprache ist nach wie vor der beste Weg, um Kunden zu binden und die Anzahl der Käufe zu erhöhen."