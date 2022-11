Anadi Bank: Konto und Kredit in der Trafik oder beim Finanzberater

Die Kärntner Anadi Bank weitet ihr Service im Digitalbusiness aus und bietet Kunden in Österreich neue Zugangsmöglichkeiten, um mit ihrer Onlinebank in Verbindung treten zu können.

Die Trafik als Bank

Potenzielle Kunden können sich nicht nur in ihren zehn Filialen in Kärnten, sondern auch in Trafiken in ganz Österreich, die mit dem Institut eine Kooperation eingegangen sind, unter dem Brand Meine Marie über die Produkte Konto Kredit und Kredit Marie der Anadi Bank informieren und auch gleich online einen Antrag dafür stellen.

Österreichweit machen bereits rund 150 Trafikanten mit. Kommt ein Abschluss zustande, erhält dieser eine Provision. Selbst Auszahlungen vom Konto der Onlinebankkunden bis zu 500 Euro dürfen die Trafikanten vornehmen. Die Auszahlung ist ein kostenloses Service der Bank.

Trafikanten, die mit der Anadi Bank kooperieren, sind mit einem eigens programmierten Tablet der Bank ausgestattet. © www.tm-photography.at

Das Potenzial für das Fintech durch diesen unkonventionellen Vertriebsweg ist groß, kommen doch täglich bis zu einer Million Kunden in Österreichs Trafiken. „Unser digitales Service dieses stark frequentierten Vertriebskanal wird laufend erweitert“, erläutert Wolfgang Strobel, Chief Transformation Officer der Anadi Bank. Die Liste der Trafiken, die bereits mitmachen, finden Sie hier.

Der Finanzdienstleister als Produktvermittler der Bank

Im Oktober 2022 startete die Bank mit „Anadi Connect“ eine weitere hybride Vertriebsschiene. Erstmals können Finanzdienstleister in Österreich nicht nur wie bisher Anlageprodukte wie Fonds oder Versicherungen vertreiben, sondern durch die tablet-basierte technische Lösung der Anadi Bank auch Girokonten und Konsumentenkredite. Die Erweiterung der Produktpalette ist in Planung. „Wir sind in die Pilotphase mit 50 Finanzberatern gestartet und die Nachfrage der Finanzdienstleister, in der Pilotphase dabei zu sein, war so groß, dass wir schon nach kurzer Zeit die Teilnehmerliste begrenzen mussten“, sagt Alp Dalkilic, Vorstand der Anadi Bank.

Wie bei den Trafiken sind die Wachstumsmöglichkeiten groß. Insgesamt gibt es in Österreich rund 7.900 Finanzdienstleister und deren Kunden sind zudem bereits finanzaffin. Ziel ist es, Anadi Connect flächendeckend auf Finanzdienstleister in Österreich auszurollen. Die Kooperation wird vom Fachverband Finanzdienstleister der Wirtschaftskammer begleitet.

Bei Konditionen-Vergleich häufig unter den günstigsten

Bei den Konditionen gibt sich die Bank äußerst kompetitiv. Auf bankenrechner.at ist das Institut mit seinen Produkten häufig unter den besten zu finden. So bietet das Institut mit einem Effektivzinssatz von 3,495 Prozent für einen Kunden bester Bonität, Stand 8.11.2022, den günstigsten Online-Kredit. Im Vergleich zum teuersten Kredit unter 16 anderen Instituten lassen sich so bei einem Kredit der Bank in Höhe von 10.000 Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren Kosten von bis zu rund 1.670 Euro sparen.

So funktioniert das Hybrid-Banking in der Trafik oder beim Finanzdienstleister

Die Finanzdienstleister oder Trafiken sind mit einem speziell programmierten Tablet ausgestattet, über das ihre Kunden an Ort und Stelle ein Girokonto oder einen Konsumentenkredit bei der Anadi Bank beantragen können. Kunden, die ein Konto eröffnen möchten oder einen Kredit beantragen, können sich so damit in der Trafik legitimieren und ein Produkt beantragen. Bereits bestehende Kunden können entsprechende Services in Anspruch nehmen.

Das ist für einen Konto-Antrag nötig E-Mail-Adresse

Zugangsdaten für Internetbanking zu einem österreichischen Girokonto

amtlicher Lichtbildausweis Der Antrag erfolgt papierlos. Unterlagen müssen dazu keine hochgeladen werden.

So schnell geht die Kreditprüfung

„Kunden, die einen Kredit beantragen, bekommen noch am selben, spätestens am nächsten Tag Bescheid, ob sie einen Kredit erhalten und haben das Geld binnen 48 Stunden am Konto“, erklärt Bankvorstand Dalkilic. Der Marie-Kredit kann in einer Höhe von 3.000 Euro bis 30.000 Euro beantragt werden.

Wer Kunde von Anadi-Connect oder der MARIE-Kooperation wird, erhält auf diesem Wege ein Konto mit Zugang zum Internetbanking, eine Mastercard-Debitkarte und bei entsprechender Bonität auch eine Einkaufsreserve. Trafikanten und Finanzdienstleister dürfen auch Direktauszahlungen vornehmen. Die Anadi Bank will ihr Digitalservice in den nächsten Jahren weiter ausbauen und ihr Portfolio um Bank- als auch um Versicherungsprodukte erweitern.

Anadi Bank mit indisch-stämmigen Briten als Eigentümer

Sanjeev Kanoria: Der indisch-stämmige Brite ist Eigentümer der Kärntner Anadi Bank. © Anadi Bank

Die Unternehmen und das Vermögen von Sanjeev Kanoria

Die Austrian Anadi Bank steht zu 100 Prozent im Eigentum der Anadi Financial Holdings Limited, deren alleiniger Eigentümer Sanjeev Kanoria ist. Der 59-jährige Inder mit britischem Pass hat 2009 die Hypo Österreich, der damals verstaatlichen Hypo Österreich und ehemalige Hypo Alpe Adria, übernommen.



1999 hat er gemeinsam mit seiner Frau den privaten Pflegedienst Advinia HealthCare gegründet. 2018 hat das Unternehmen 22 Pflegeheime und 2.700 Betten übernommen und zählt damit zu den zehn größten privaten Pflegeanbietern Großbritanniens. Er hat in Mumbai ein Krankenhaus mit 400 Betten errichten lassen.

Gemeinsam mit anderen Familienmitgliedern erhält er beträchtliche Aktienbeteiligungen an der Srei-Gruppe, die von seinen Brüdern gemanagt wird und auf die Finanzierungen im Infrastruktursektor spezialisiert ist. Die Finanzgruppe verfüge über eine „umfassende Expertise am Finanzmarkt sowie exzellentes Know-how in diesem Sektor“. Das Vermögen Kanorias wird auf 1,7 Milliarden Euro geschätzt.

Der Werdegang des Arztes und Unternehmers

Kanoria hat sowohl Medizin studiert als auch einen Master an der renommierten London Business School. Nach dem Abschluss arbeitete der Manager und Arzt für den Unternehmensberater Mckinsey in London, wo er als leitender Konsulent Unternehmen im Gesundheits- und Finanzsektor beriet.

Kanoria ist ausgebildeter Chirurg und auf Lebertransplantationen spezialisiert. Der Mediziner hat an mehreren renommierten Lebertransplantationszentren der Welt gearbeitet. Für seinen Beitrag zur medizinischen Forschung, um Leberverletzungen zu verhindern, erhielt Kanoria einen Doktortitel des University College London. Der Arzt hat zudem wissenschaftliche Arbeiten über Lebertransplantation und Robotik in Fachzeitschriften veröffentlicht.