Zwei Tote nach Todesfahrt in Mannheim

Laut Strobl saß ein 40 Jahre alter Deutscher aus Rheinland-Pfalz am Steuer des Wagens. Er sei festgenommen worden und liege verletzt in einem Krankenhaus. Die Ermittler gehen nicht von weiteren Tätern aus.

Nach Augenzeugenberichten soll der Mann vom Friedrichsring kommend in die mehrere Hundert Meter langen Planken, die Haupteinkaufstraße, gefahren sein und auf Höhe des Paradeplatzes mehrere Passanten an- oder umgefahren haben. Auf den Planken und rund um den Wasserturm findet derzeit ein Fasnachtsmarkt mit Dutzenden Imbissbuden und Fahrgeschäften statt. Nach Angaben Strobls gibt es aber bisher keine Hinweise darauf, dass die Tat mit einer Faschingsveranstaltung zusammenhängt.

Der Fall weckt Erinnerungen an mehrere Anschläge, bei denen in den vergangenen Wochen Fahrzeuge in eine Menschenmenge gefahren waren. Im Dezember kamen in Magdeburg sechs Menschen ums Leben, als ein inzwischen 50 Jahre alter Arzt über den Weihnachtsmarkt gerast war. Mitte Februar war ein Mann mit seinem Fahrzeug in eine Gruppe von Demonstranten in München gefahren. Dabei kamen eine junge Frau und ein Kind ums Leben.