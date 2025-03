Mindestens 50 Tote bei Nachtclub-Brand in Nordmazedonien

© APA/APA/dpa/Symbolbild/Lino Mirgeler home Aktuell Nachrichtenfeed

Bei einem Brand in einer Disco in der nordmazedonischen Kleinstadt Kocani sind mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen. Das berichtete die Nachrichtenagentur MIA unter Berufung auf das Innenministerium. Laut Medienberichten dürfte es zudem eine große Zahl an Verletzten geben. Insgesamt hätten sich in dem Club "Pulse", in dem eine im Land beliebte Band ein Konzert gab, rund 1.500 Menschen aufgehalten, berichtete MIA.

von APA