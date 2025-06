Zinssenkungen schieben Kreditvergabe in Euro-Ländern an

© APA/APA/dpa/Boris Roessler home Aktuell Nachrichtenfeed

Niedrigere Zinsen kurbeln die Kreditvergabe der Banken an Unternehmen im Euro-Raum an. Die Geldinstitute vergaben im Mai binnen Jahresfrist 2,5 Prozent mehr Darlehen an Firmen, wie die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt mitteilte. Im April hatte das Wachstum bei 2,6 Prozent gelegen.

von APA