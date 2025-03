Wirtschaft im Euroraum wächst vor Jahreswende etwas mehr als erwartet

© APA/APA (AFP)/KIRILL KUDRYAVTSEV home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Wirtschaft in der Eurozone ist vor der Jahreswende etwas stärker gewachsen als gedacht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte in den Monaten Oktober bis Dezember um 0,2 Prozent zum Vorquartal zu, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Freitag mitteilte. In einer früheren Schätzung wurde noch ein Plus von 0,1 Prozent genannt. Im Sommerquartal war ein Wachstum von 0,4 Prozent erreicht worden. Für 2024 ergibt sich ein Plus beim BIP von 0,9 Prozent für den Euro-Währungsraum.

von APA