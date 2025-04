Wiener Parteien beraten über das Wahlergebnis

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hatte am Wahlabend angekündigt, mit dem bisherigen Koalitionspartner NEOS, den Grünen und der ÖVP Gespräche suchen zu wollen. Eine Koalition mit der FPÖ schloss der Stadtchef aus. Mit allen vier Parteien ginge sich eine klare Mehrheit aus. Präferenzen äußerte Ludwig bisher nicht, wiewohl eine Fortsetzung der Regierungszusammenarbeit mit den NEOS als wahrscheinlich gilt.

Ob sich der Bürgermeister noch heute äußert, war offen. Angedacht ist von ihm, mit den Sondierungen noch diese Woche zu starten. Die Regierung soll vor dem Sommer stehen.

Die größte Spannung herrscht indes vor den Gremien-Sitzungen der ÖVP. Nach dem Wahl-Debakel vom Sonntag bleibt abzuwarten, ob Landesparteichef Karl Mahrer seine Position behalten kann bzw. ob er das überhaupt will. Die Gremien tagen hier am späteren Nachmittag. Bereits am Vormittag setzen sich die Grünen zusammen, um die Mittagszeit die NEOS. Die FPÖ wird sich vermutlich erst am Dienstag treffen.

Auch die restlichen Wahlkarten werden am Montag ausgezählt. Der Großteil dürfte aber bereits am Sonntag einbezogen worden sein. Dies war bei einer Wien-Wahl das erste Mal der Fall. Wahlkarten, die bis Freitag eingelangt waren, wurden sofort am Wahltag berücksichtigt.

Ausgewertet werden am Montag nur mehr die erst später eingetroffenen Wahlkartenstimmen bzw. jene der nicht-österreichischen EU-Bürger, die bei der Bezirksvertretungswahl mitstimmen durften. Das Ergebnis der Vorzugsstimmen dürfte ebenfalls am Montag bekanntgegeben werden.