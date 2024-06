Wahl in Indien - Modi rief sich vor Ergebnis zum Sieger aus

© APA/APA/AFP/DIBYANGSHU SARKAR home Aktuell Nachrichtenfeed

Nach Ende der Wahl in Indien hat sich der hindu-nationalistische Regierungschef Narendra Modi noch vor Bekanntgabe der Ergebnisse zum Sieger erklärt. "Ich kann mit Zuversicht sagen, dass die Menschen in Indien in Rekordzahl für die Wiederwahl der NDA-Regierung gestimmt haben", schrieb er am Samstagabend auf der Plattform X, ohne seine Behauptung zu belegen. Modi hat sich einer Nachwahlbefragung zufolge eine dritte Amtszeit gesichert.

von APA