Erster Wahlkampfauftritt von Trump nach Attentat

Trump hatte das Attentat bei einer Wahlkampfkundgebung am Samstag vergangener Woche in Butler im Bundesstaat Pennsylvania knapp überlebt. Der 78-Jährige wurde von einer Kugel leicht am Ohr verletzt. Trump profitiert derzeit im Wahlkampf von der Schwäche seines 81-jährigen Rivalen Biden, der sich einer heftigen Debatte bei den Demokraten um seine Eignung für eine zweite Amtszeit ausgesetzt sieht. Biden selbst will seinen Wahlkampf kommende Woche fortsetzen. Er ist derzeit wegen einer Corona-Erkrankung in häuslicher Isolation.