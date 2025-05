Versicherer Zurich bleibt auf Wachstumskurs

In der Lebensversicherung nahmen die Bruttoprämien und Beiträge mit Anlagecharakter um 23 Prozent auf 9,36 Milliarden Dollar zu. Zurich verfügt nach eigenen Angaben über eine sehr starke Kapitalausstattung. Der Konzern sieht sich auf Kurs, seine Finanzziele auch in einem volatilen Umfeld zu erreichen. Gewinnzahlen gibt Europas fünftgrößter Versicherungskonzern nur zum Halbjahr und am Jahresende bekannt.