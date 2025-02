USA wieder wichtigster deutscher Handelspartner

Während der Handel mit den USA gegenüber dem Vorjahr um 0,1 Prozent anstieg, nahm der Handel mit der Volksrepublik um 3,1 Prozent gegenüber dem Jahr 2023 ab. Dies lag vor allem an den sinkenden Exporten nach China. In den Jahren 2016 bis 2023 lag das Reich der Mitte noch jeweils auf Rang Eins der wichtigsten Handelspartner Deutschlands.

"Die Exportschwäche nach China reflektiert die erste zentrale Herausforderung für Deutschland: die aggressive Industriepolitik des asiatischen Landes", erläutert Sebastian Dullien, wissenschaftliche Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK). Die Regierung in Peking versuche, im Rahmen der 'Made in China 2025' Strategie heimische Industrien gerade in jenen Bereichen zum Weltmarktführer zu machen, in denen Deutschland bisher stark gewesen sei. Zugleich sei ein Ziel Pekings, China unabhängiger von Importen zu machen: "Die deutsche Industrie kann sich gegen diese Politik kaum verteidigen und verliert so Marktanteile", meint der Ökonom.

Die bisherige Stärke im US-Markt reflektiere hingegen das Risiko, das von der "aggressiven Handelspolitik" des US-Präsidenten Donald Trump ausgehe: "Die von Trump ab 1. April angekündigten Zölle auf Autos könnten die deutschen Ausfuhren in die USA empfindlich dämpfen. Zunächst dürfte der Automobilsektor betroffen sein, doch auch die Pharmaausfuhren könnten nach den neuesten Drohungen aus Washington betroffen sein", warnt der Experte.