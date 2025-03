USA: TSMC wird wohl Investition für 100 Mrd Dollar ankündigen

© APA/APA/AFP/I-HWA CHENG home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Chip-Auftragsfertiger TSMC aus Taiwan steht der US-Regierung zufolge vor der Verkündung eines 100 Milliarden Dollar (96,05 Mrd. Euro) schweren Investitionspakets. Die entsprechenden Pläne würden voraussichtlich im Anschluss an ein für Montag geplantes Treffen des Firmenchefs C. C. Wei mit dem US-Präsidenten Donald Trump offiziell vorgestellt, sagte ein Sprecher des Weißen Hauses.

von APA