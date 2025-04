USA: Einzelhandelsumsätze steigen wie erwartet

© APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MICHAEL M. SANTIAGO home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Einzelhandelsumsätze in den USA sind im März wie erwartet gestiegen. Die Erlöse kletterten im Vergleich zum Vormonat um 1,4 Prozent, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten dies im Schnitt erwartet. Im Februar waren die Umsätze um lediglich 0,2 Prozent gestiegen.

von APA