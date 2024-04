US-Mutterkonzern verkauft alle JET-Tankstellen in Österreich

Alle 162 JET-Tankstellen in Österreich stehen zum Verkauf. Das kündigte der US-Mutterkonzern Phillips 66 im aktuellen Quartalsbericht an. Die "Krone" (Dienstag) hatte hierzulande zuerst darüber berichtet. "Wir haben vor kurzem den Verkaufsprozess für unser Einzelhandelsgeschäft in Deutschland und Österreich eingeleitet", sagte Energiekonzernchef Mark Lashier. "Das steht im Einklang mit unserem Plan, uns von Vermögenswerten zu trennen, die nicht zum Kerngeschäft gehören."

von APA