US-Mobilfunker AT&T lockt überraschend viele Neukunden

AT&T-Chef John Stankey bekräftigte die Gesamtjahresziele. Die Service-Umsätze würden voraussichtlich im niedrigen einstelligen Prozentbereich wachsen. Beim operativen Gewinn erwarte er ein Plus von mindestens drei Prozent. Der Free Cashflow, der als Gradmesser für die Dividendenhöhe gilt, solle mindestens 16 Mrd. Dollar erreichen.

Nach einem Kundenabfluss im Jänner hatte AT&T mehrere Sonderaktionen gestartet. So konnten Kunden ihre alten iPhones in Zahlung geben, unabhängig vom Zustand der Geräte. Außerdem erfreuten sich kombinierte Festnetz- und Mobilfunk-Tarife großer Beliebtheit. Dem Unternehmen zufolge haben inzwischen 40 Prozent der Glasfaser-Nutzer auch einen Handyvertrag.

Am Dienstag hatte der AT&T-Rivale Verizon unter anderem wegen des harten Preiskampfs in der Branche einen überraschend deutlichen Kundenschwund bekanntgegeben. Der dritte große US-Mobilfunker, T-Mobile, will seine Bücher am Donnerstag öffnen.