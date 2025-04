US-Gericht verhandelt über Forderung zur Google-Zerschlagung

© APA/APA/AFP/GREG BAKER home Aktuell Nachrichtenfeed

Für Google geht am Montag (ab 15.30 Uhr MESZ) der Kampf gegen eine Zerschlagung des Konzerns in die heiße Phase. Ein US-Richter urteilte im vergangenen August, dass Google ein Monopol bei der Web-Suche hat - und es mit unlauteren Mitteln gegen Konkurrenz verteidigte. In einem Folgeprozess in Washington soll es nun um die Konsequenzen gehen. Das US-Justizministerium fordert die Abspaltung des Geschäfts mit dem Webbrowser Chrome.

von APA