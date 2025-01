US-Erzeugerpreise im Dezember gestiegen

© APA/APA/AFP/MICHAEL MATHES home Aktuell Nachrichtenfeed

Die US-Erzeugerpreise sind im Dezember etwas langsamer gestiegen als erwartet. Sie legten um 3,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Ökonomen hatten sogar mit einem Anstieg um 3,4 Prozent gerechnet, nachdem die Teuerungsrate im November noch 3,0 Prozent betragen hatte. Von November auf Dezember zogen die Preise um 0,2 Prozent an und damit ebenfalls einen Tick schwächer als vorausgesagt.

von APA