US-Börsen schließen tiefer, Tech-Werte unter Druck

Zum Sitzungsende stand der Dow Jones Industrial 0,31 Prozent im Minus bei 42.454,79 Punkten. Der marktbreite S&P-500 verlor 1,12 Prozent auf 5.712,20 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq Composite ging es um 2,04 Prozent auf 17.899,02 Einheiten hinab.

Inzwischen sind in den USA die Aufträge für langlebige Güter im Februar zwar unerwartet gestiegen. Die Aufträge für Kapitalgüter abseits des Militär- und Luftfahrtbereichs sanken jedoch um 0,3 Prozent, ein Zeichen dafür, dass sich einige Unternehmen angesichts der hohen Unsicherheiten mit neuen Investitionen zurückhalten.

Die Aktien der sogenannten Glorreichen Sieben, der größten und bedeutendsten Tech-Werte, gaben allesamt nach, wobei Tesla und Nvidia mit Verlusten von 5,6 respektive sechs Prozent die Verlierer anführten. Am besten hielt sich Apple mit minus einem Prozent.

In den Fokus rückten die Aktien von Gamestop, die um 11,7 Prozent nach oben sprangen. Der Videospiele-Händler steigerte seinen Nettogewinn im vierten Quartal deutlich und setzt bei seiner neuen Investmentstrategie auf den Bitcoin. Das Unternehmen kündigte an, künftig einen Teil seiner Barmittel in dieser Kryptowährung anzulegen.

Für die Papiere von Dollar Tree ging es um 3,1 Prozent nach oben. Der Billigwaren-Laden übertraf mit seinen Ergebnissen im vierten Quartal die Erwartungen und gab einen Ausblick auf 2025. Zudem verkauft er seine Family-Dollar-Ladenkette für rund eine Milliarde US-Dollar an die Investmentgesellschaften Brigade Capital und Macellum Capital. Das Geschäft, das voraussichtlich im nächsten Quartal abgeschlossen wird, markiere ein enttäuschendes Ende für den Versuch von Dollar Tree, sich als Discount-Gigant zu etablieren, sagte ein Marktbeobachter. Der Preis sei deutlich niedriger als die fast neun Milliarden US-Dollar, die vor zehn Jahren für Family Dollar gezahlt worden seien.

Die Anteilscheine von Humacyte brachen dagegen um gut 30 Prozent auf 2,00 Dollar ein. Das Biotech-Unternehmen bot Investoren 25 Millionen eigene Aktien zu 2 Dollar je Stück an, was einem Abschlag von rund 30 Prozent zum Vortagesschlusskurs entspricht.