US-Arbeitslosenquote im März überraschend gestiegen

In den USA ist die Arbeitslosigkeit im März überraschend weiter gestiegen. Die Arbeitslosenquote legte im Monatsvergleich um 0,1 Prozentpunkte auf 4,2 Prozent zu, teilte das US-Arbeitsministerium mit. Es ist der zweite Anstieg der Quote in Folge. Analysten hatten im Schnitt eine Stagnation erwartet. Im März wurden aber auch mehr Jobs geschaffen als erwartet.

von APA