US-Arbeitslosenquote im Juni überraschend auf 4,1 % gefallen

In den USA hat die Arbeitslosigkeit im Juni abgenommen. Die Arbeitslosenquote sank im Monatsvergleich von 4,2 auf 4,1 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem leichten Anstieg auf 4,3 Prozent gerechnet. Die US-Wirtschaft hat im Juni auch mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Ohne Landwirtschaft kamen 147.000 Stellen hinzu, teilte das Arbeitsministerium weiters mit.

von APA