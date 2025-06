Unis verlieren in neuem Ranking Plätze

© APA/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH home Aktuell Nachrichtenfeed

Fast alle im "QS University Ranking 2026" vertretenen österreichischen Hochschulen haben im Vergleich zum Vorjahr Boden verloren. Als beste österreichische Uni klassierte sich die Universität Wien auf Platz 152 (Vorjahr: 137), die Technische Universität (TU) Wien schaffte es mit Platz 197 (Vorjahr: 190) ebenfalls noch knapp unter die Top 200. An der Spitze der Rangliste steht wie im Vorjahr das Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge (USA).

von APA